Begini Jawaban Airlangga soal Isu Pembagian Handphone Gratis untuk Masyarakat
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah tidak pernah membahas rencana pembagian telepon seluler atau handphone (HP) gratis kepada masyarakat untuk mendukung penyaluran bantuan sosial.
Hal ini ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Kata Airlangga, informasi yang beredar adalah hoaks.
“Enggak (tidak ada pembagian handphone). Memang enggak pernah kami bahas handphone itu,” kata Airlangga di Jakarta, Selasa (20/10).
Kendati demikian Airlangga memastikan untuk program pembukaan rekening massal akan tetap dijalankan.
Airlangga menjelaskan program tersebut saat ini tinggal menunggu terbitnya regulasi.
"Itu (rekening massal) termasuk dalam program Q IV. Kami lagi siapkan regulasinya," katanya.
Sebelumnya, diberitakan program pembagian handphone gratis tersebut menjadi bagian dari program pembukaan rekening massal bagi masyarakat berusia 17 tahun, sekaligus guna penyaluran bansos.
Adapun pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp3,8 triliun guna mendukung program penyediaan rekening secara massal melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk.
Pemerintah tidak pernah membahas rencana pembagian telepon seluler atau handphone (HP) gratis kepada masyarakat untuk mendukung penyaluran bantuan sosial.
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