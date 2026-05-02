Begini Jawaban Eks ART Erin Soal Dugaan Pakai Baju Anak Hingga Merekam Tanpa Izin

jpnn.com, JAKARTA - Mantan asisten rumah tangga (ART) Rien Wartia Trigina atau Erin, yakni Hera, buka suara soal tudingan yang diarahkan kepadanya. Hera diduga memakai baju milik anak Erin.

Menanggapi tudingan itu, Hera lantas membantahnya dengan tegas. Dia menyebut bahwa tuduhan tersebut adalah fitnah.

"Kalau masalah baju, saya paling enggak terima. Ini jelas fitnah. Itu baju saya," ujar Hera di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (9/5).

Dia, bahkan berani bersumpah bahwa baju tersebut merupakan miliknya, bukan milik anak majikannya tersebut.

"Saya berani disumpah, itu baju saya. Saya ada buktinya. Video saya memakai baju itu, bukan bajunya Lova," tutur Hera.

Kemudian, dia juga menjelaskan soal dugaan merekam anak-anak Erin tanpa izin.

Dia mengaku dirinya sudah meminta izin kepada kedua putra Erin, Dio dan Kenzy ketika hendak berfoto bersama.

"Saya kan foto sama Mas Kenzy sama Mas Dio, kan lihat sendiri ekspresi Mas Kenzy dan Mas Dio enggak ada marah, kan. Saya juga izin, minta foto, izin. Kalau orang minta foto, otomatis diposting," ucap Hera.