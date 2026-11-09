Begini Kalimat Pengunduran Diri Giring dan Raja Juli dari PSI, Silakan Bandingkan
jpnn.com - JAKARTA – Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, dan Isyana Bagoes Oka resmi mengundurkan diri dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Mulanya, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha mengumumkan pengunduran dirinya dari partai berlambang gajah gemuk itu melalui akunnya di Instagram, @giring, pada Senin (9/11) siang.
Giring mengumumkan pengunduran dirinya dalam bentuk video berdurasi 1 menit 37 detik.
Berikut keterangan lengkap Giring dalam video tersebut:
"Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Saya pertama kali terjun ke dunia politik, cita-cita saya sederhana, menjadi pelayan publik yang bisa membawa perbaikan nyata bagi Indonesia tercinta.
Perjalanan ini memberikan begitu banyak pengalaman, persahabatan, dan juga pelajaran hidup yang sangat-sangat berharga.
Saya juga masih ingat betul sekitar bulan September 2024, Bapak Prabowo Subianto menelepon dan mengajak saya berjuang bersama di dalam pemerintahan yang akan beliau pimpin.
Tiga politisi PSI, yakni Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, dan Isyana Bagoes Oka, resmi mengundurkan diri dari partai gajah gemuk.
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