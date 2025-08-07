Begini Kans Timnas Voli Putri Indonesia di Kejuaraan Dunia U-21 2025
jpnn.com - Timnas voli putri Indonesia akan berjuang pada ajang FIVB Volleyball Women’s U-21 World Championships 2025.
Mantan pelatih Timnas voli putri Indonesia Risco Herlambang Matulessy menilai peluang Srikandi Merah Putih cukup terbuka untuk menaklukkan beberapa lawan di fase grup.
Kans Timnas Voli Putri Indonesia di Fase Grup
Juru taktik kelahiran 21 Januari 1972 itu menilai bahwa Kanada dan Puerto Rico bukan lawan yang mustahil dikalahkan. Menurutnya, materi pemain Indonesia yang solid bisa memberi perlawanan berarti.
“Vietnam seharusnya bisa dikalahkan. Pemain Indonesia sudah punya jam terbang di Proliga, ini menjadi modal penting."
“Seharusnya Kanada dan Puerto Rico juga bisa dikalahkan, melihat materi pemain yang dimiliki Indonesia. Pastinya bakal seru dan peluangnya masih 50:50,” ungkap Risco saat dihubungi JPNN.com, Kamis (7/8).
Waspadai Argentina dan Serbia
Meski demikian, Risco mengingatkan bahwa Afra Hasna Nurhaliza dan kolega akan menghadapi tantangan berat saat bertemu tim-tim unggulan seperti Serbia dan Argentina.
Selain punya tinggi badan menjulang, kedua negara tersebut juga punya sejarah bagus di Kejuaraan Dunia U-21 sehingga levelnya pasti berbeda.
"Serbia jelas tidak mudah. Mereka finis di peringkat ketujuh pada edisi 2023,
