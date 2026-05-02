menu
JPNN.comJPNN.com
Begini Kata Irjen Rudi Setiawan soal Perusuh Berpakaian Serbahitam di Bandung

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Perusuh memblokade jalan dan membakar pos polisi di perempatan Baltos, Jalan Tamansari, Kota Bandung, Jumat (1/5/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Kapolda Jawa Barat (Jabar) Irjen Rudi Setiawan mengungkapkan adanya sekelompok massa berbaju serbahitam yang melakukan perusakan hingga pembakaran fasilitas umum di Kota Bandung.

Aksi para perusuh itu berlangsung saat peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di Bandung.

Petugas pemadam saat memadamkan api yang membakar pos polisi di simpang Jalan Cikapayang - Tamansari, Kota Bandung, Jumat (1/5/2026) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

"Kami melihat ada orang-orang tak dikenal memakai pakaian hitam-hitam dan tutup muka membawa molotov dan merusak fasilitas umum sekaligus melakukan pembakaran,” kata Rudi di Kota Bandung, Jabar, Jumat (1/5/2026).

Irjen Rudi menyampaikan bahwa tidak ada agenda terkait aksi buruh di Bandung maupun Jabar pada peringatan May Day tahun ini.

Dia mengatakan aksi yang berlangsung sebelumnya di depan Gedung DPRD Jabar dan kawasan Jatinangor hanya dilakukan oleh mahasiswa dan telah selesai sekitar pukul 17.00 WIB.

Menurutnya, aksi perusakan tersebut meliputi pembakaran banner, perusakan lampu lalu lintas, fasilitas CCTV milik pemerintah, videotron hingga pos polisi di kawasan Tamansari, Kota Bandung.

Rudi juga menyebut kelompok tersebut sempat melakukan sweeping terhadap para pengguna jalan yang menimbulkan ketakutan di masyarakat.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI