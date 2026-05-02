Begini Kata Irjen Rudi Setiawan soal Perusuh Berpakaian Serbahitam di Bandung

jpnn.com - Kapolda Jawa Barat (Jabar) Irjen Rudi Setiawan mengungkapkan adanya sekelompok massa berbaju serbahitam yang melakukan perusakan hingga pembakaran fasilitas umum di Kota Bandung.

Aksi para perusuh itu berlangsung saat peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di Bandung.

"Kami melihat ada orang-orang tak dikenal memakai pakaian hitam-hitam dan tutup muka membawa molotov dan merusak fasilitas umum sekaligus melakukan pembakaran,” kata Rudi di Kota Bandung, Jabar, Jumat (1/5/2026).

Irjen Rudi menyampaikan bahwa tidak ada agenda terkait aksi buruh di Bandung maupun Jabar pada peringatan May Day tahun ini.

Dia mengatakan aksi yang berlangsung sebelumnya di depan Gedung DPRD Jabar dan kawasan Jatinangor hanya dilakukan oleh mahasiswa dan telah selesai sekitar pukul 17.00 WIB.

Menurutnya, aksi perusakan tersebut meliputi pembakaran banner, perusakan lampu lalu lintas, fasilitas CCTV milik pemerintah, videotron hingga pos polisi di kawasan Tamansari, Kota Bandung.

Rudi juga menyebut kelompok tersebut sempat melakukan sweeping terhadap para pengguna jalan yang menimbulkan ketakutan di masyarakat.