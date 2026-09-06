Begini Kata Polisi soal Mahasiswi Hilang di Tasikmalaya

jpnn.com - Polisi bergerak untuk mencari seorang mahasiswi bernama Cinta Mutiara (23) yang dilaporkan sudah sepekan hilang oleh keluarganya di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

"Kami terima laporan, dan anggota langsung turun tangan. Korban sudah mau sepekan hilang," kata Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya AKP Heru Samsul Bahri kepada wartawan di Tasikmalaya, Minggu (6/9/2026).

Tim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Tasikmalaya sudah menangani laporan hilangnya Cinta Mutiara sejak Minggu, 30 Agustus 2026.

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Menurut Heru, kabar terakhir menyebutkan Cinta berpamitan kepada orang tuanya untuk mengerjakan skripsi.

Berdasarkan laporan keluarga, Cinta keluar rumah sekitar pukul 14.00 WIB untuk ke salah satu kampus di Kota Tasikmalaya. Namun, sampai saat ini sudah sepekan tidak kunjung kembali ke rumah.

"Pamit ke orang tua mau buat skripsi. Sampai sekarang belum pulang," ucap Heru.

Berdasarkan keterangan dari keluarga mahasiswi, selanjutnya tim langsung bergerak mencari keberadaannya yang tidak hanya mendapatkan informasi di dalam kota, tapi ke luar kota, bahkan sampai luar pulau.

Tim di lapangan sudah mendapatkan berbagai informasi terkait mahasiswi tersebut, dan mudah-mudahan tim secepatnya bisa membawa pulang dengan kondisi selamat.