Begini Kata Ricky Nelson Seusai Persija Jakarta Bertarung Hampir 100 Menit Lawan Bali United

jpnn.com - Persija Jakarta mencuri poin penuh saat bertandang ke markas Bali United pada pekan ke-21 BRI Super League 2025/26.

Tim berjuluk Macan Kemayoran itu menang dengan skor tipis 1-0 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (15/2/2026).

Gol semata wayang Persija dicetak oleh Gustavo Almeida pada menit ke-8 setelah memanfaatkan umpan Maxwell.

Kemenangan ini disambut positif oleh asisten pelatih Persija Ricky Nelson, yang bertindak sebagai pelatih sementara menggantikan Mauricio Souza.

Mauricio absen mendampingi tim dari pinggir lapangan lantaran akumulasi kartu kuning.

Ricky mampu menjalankan tugasnya dengan baik setelah membawa Persija meraih kemenangan di kandang Bali United.

“Terima kasih kepada semua pemain atas kerja kerasnya. Kami berjuang hampir 100 menit untuk bisa meraih kemenangan di laga ini."

"Sesuai prediksi kami, sulit meraih kemenangan atas Bali United yang punya transisi sangat baik.”