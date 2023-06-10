Begini Kebahagiaan Erika Carlina Setelah Miliki Buah Hati

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Aktris Erika Carlina menceritakan perubahan dalam hidupnya semenjak memiliki anak dan menjadi seorang ibu.

Di samping kesibukannya dengan pekerjaannya, perempuan 32 tahun itu mengaku tengah fokus merawat serta mengurus putra sematawayangnya, Andrew Raxy Neil.

"Kesehariannya pasti berubah banget ya, jadi seorang ibu pasti beda lah. Keseharian setelah punya anak, otomatis hari-harinya ngurusin anak, kesehariannya walaupun kerja tetap fokusnya tetap ke anak," ujar Erika Carlina di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (8/12).

Pemain film Pabrik Gula itu mengaku dirinya pun kini belum bisa mengambil pekerjaan yang lokasinya terlalu jauh.

Itu mengingat sang buah hati baru berusia empat bulan.

Terlebih, Erika Carlina merasa tak bisa berjauhan terlalu lama dengan si kecil.

"Terus mungkin sekarang kalau aktivitas enggak bisa jauh-jauh ya, karena, kan, baby masih empat bulan. Jadi, kadang harus dibawa juga, tapi kadang kalau misalnya memang enggak dibawa ya bawaannya pengin cepat-cepat pulang begitu," tuturnya.

Semenjak memiliki anak, dia mengaku merasakan kebahagian yang luar biasa.