Begini Kehidupan Azizah Salsha Setelah Bercerai dari Pratama Arhan

Selebgram Azizah Salsha. Foto: Instagram/azizahsalsha_

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Azizah Salsha akhirnya buka suara setelah resmi bercerai dari pesepak bola, Pratama Arhan.

Tidak banyak berkomentar, dia hanya meminta doa agar kehidupannya berjalan dengan baik.

"Doakan saja yang terbaik," kata Azizah Salsha di kawasan Semanggi, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Anak Andre Rosiade itu mengaku dirinya saat ini sedang fokus dengan kehidupan baru.

Azizah Salsha pun berharap bisa membahagiakan orang di sekelilingnya.

"Lagi sibuk membahagiakan semuanya," beber perempuan berusia 21 tahun itu.

Oleh sebab itu, Azizah Salsha enggan membahas panjang lebar soal perceraian dari Pratama Arhan.

Dia pun mengakhiri obrolan dengan mengucapkan terima kasih.

