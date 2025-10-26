menu
Begini Kelakar Mahfud MD saat Ditanya Pandangan soal Whoosh
Kereta Cepat Whoosh. Foto: dok. PT KCIC

jpnn.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD sempat berkelakar ketika ditanya pandangannya soal kondisi kereta cepat Whoosh yang kini tengah menjadi sorotan gegara utang yang timbul akibat proyek mercusuar era Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.

"Ya, was-wus, was-wus, was-wus," jawab Mahfud, sembari tertawa saat ditemui di Kompleks Sasana Hinggil Dwi Abad, Alun-alun Selatan, Kota Yogyakarta, Minggu (26/10/2025).

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD saat ditemui di Kompleks Sasana Hinggil Dwi Abad, Alun-alun Selatan, Kota Yogyakarta, Minggu (26/10/2025). ANTARA/Luqman Hakim

Belakangan Mahfud MD juga menuai sorotan gegara omongannya soal dugaan korupsi terkait proyek kereta cepat itu.

Mahfud pun memastikan siap datang ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bila dipanggil untuk memberi keterangan soal dugaan penggelembungan anggaran proyek Whoosh.

"Iya, saya siap dipanggil. Kalau dipanggil, saya akan datang," ujarnya.

Walakin, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu tidak akan membuat laporan sebagai anjuran dari pihak KPK.

"Kalau saya disuruh lapor, ngapain? Buang-buang waktu juga," lanjutnya.

Mahfud MD sempat berkelakar begini saat ditanya pendapatnya soal kondisi kereta cepat Whoosh. Dia juga siap datang bila dipanggil KPK untuk memberi keterangan.

