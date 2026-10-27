Begini Kelanjutan Sidang Gugatan Hak Asuh Anak Ruben Onsu dan Sarwendah

jpnn.com, JAKARTA - Sidang gugatan hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwendah masih terus bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang mengatakan sidang berikutnya bakal digelar dengan agenda penyerahan bukti tertulis dari pihak Sarwendah selaku tergugat pada Rabu mendatang.

"Agendanya adalah bukti tertulis dari pihak Tergugat. Dari pihak S," ujar Minola Sebayang di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (26/10).

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Dia mengatakan, pihaknya telah merampungkan penyerahan bukti tertulis kepada majelis hakim pada sidang sebelumnya.

Setelah itu, persidangan akan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi.

"Dua hari ini. Dua kali sudah kami lakukan bukti tertulisnya, tapi nanti kami akan dikasih kesempatan setelah saksi, bukti terakhir kepada masing-masing pihak," ucap Minola Sebayang.

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Disinggung mengenai optimisme Ruben Onsu atas gugatan hak asuh anak, Minola lantas memberi jawaban.

Menurutnya, pihaknya tetap optimistis dapat memenangkan gugatan tersebut dengan bukti yang ada.