Begini Kesaksian Tetangga Kamar Kos YTR

jpnn.com, BANDUNG - Warga di sekitar kamar indekos, tempat YTR dianiaya oleh kekasihnya, Taufik Hidayat alias TH, tidak menyangka, suara benturan yang didengar setiap hari itu merupakan tindak kekerasan.

Perempuan yang diakui Taufik sebagai istrinya itu ditemukan dalam kondisi mengenaskan dan harus menjalani perawatan intensif di RS Hasan Hasan Sadikin Bandung. YTR mengalami kebutaan dan kerusakan di bagian wajah.

Di dalam ruangan 3x4 meter tersebut, YTR mengalami penyiksaan oleh Taufik. Meski tetangga indekos sempat mendengar adanya pukulan ke tembok, mereka tidak mendengar adanya tangisan atau teriakan dari dalam kamar.

Petugas kepolisian pun melakukan olah TKP di kamar indekos dan menarik perhatian masyarakat sekitar.

Salah satunya adalah Iyan yang membuka warung makan tidak jauh dari tempat kejadian. Dia tidak menyangka ada kasus penculikan dan penganiayaan di sekitar tempatnya berdagang.

"Gak nyangka aja tadi sempat lihat polisi ramai di situ (kamar indekos). Karena selama ini juga di sekitar sini mah adem saja," kata Iyan, Selasa (23/6/2026).

Dia menuturkan selama menjaga warung makan, Taufik cukup sering membeli makan di tempatnya. Sehingga Iyan hafal bagaimana tingkah laku pelaku ketika membeli makan.

"Biasanya beli makan buat dua orang, bilangnya buat temen, bukan buat istri atau pacar," ungkap Iyan.