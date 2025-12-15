Begini Kesan Rebecca Klopper Tampil Berhijab Perdana di Film Ahlan Singapore

menu
Perilisan teaser poster dan teaser trailer Ahlan Singapore di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (12/12). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Aktris Rebecca Klopper membintangi film terbaru berjudul Ahlan Singapore.

Dalam film tersebut, dia tampil berhijab dalam memerankan karakter Aisyah.

Ini merupakan kali pertama bagi Rebecca Klopper harus tampil mengenakan hijab selama proses syuting.

Dia lantas mengungkapkan pengalamannya selama proses syuting tersebut.

"Mungkin buat aku karena ini pertama kalinya aku shooting memakai hijab. Aku baru tahu lho ternyata proses pakai hijab tuh susah banget ya," ujar Rebecca Klopper dalam perilisan teaser poster dan teaser trailer Ahlan Singapore di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Dia mengungkapkan setiap pagi dirinya harus bangun lebih awal demi menyiapkan kostum dan juga riasan.

"Jadi, tiap pagi tuh aku datang ke hotel kru yang make up dan kostum segala macam, gelap. Ini masih gelap, kita sudah pakai hijab, segala macam, dia masih tidur. Aku sudah rapi," kata Rebecca Klopper.

Tak hanya soal hijab, baginya, syuting di Singapura juga memberikan pengalaman dan kesan tersendiri.

