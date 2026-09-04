Begini Kesepakatan Audi Marissa dan Anthony Xie Soal Hak Asuh Anak

jpnn.com, JAKARTA - Kuasa hukum Audi Marissa, Amanda mengungkap kesepakatan mengenai hak asuh anak dalam proses perceraian kliennya dengan Anthony Xie.

Dia mengatakan, hak asuh anak berada di tangan Anthony Xie. Meski begitu, Audi Marissa tetap memiliki akses untuk mengasuh dan menjalankan tanggung jawabnya sebagai ibu.

“Kalau untuk anak, sepakat diasuh bersama. Memang hak asuhnya di Mas Anthony, tapi ya Mbak Audi juga tetap mengasuh anaknya juga, tetap tanggung jawab dia sebagai ibu,” kata Amanda di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (3/9).

Menurutnya, kesepakatan Audi Marissa dan Anthony Xie telah menjadi pilihan yang dianggap terbaik oleh kedua pihak dalam proses perceraian.

Dia juga menegaskan bahwa keputusan untuk berpisah telah melalui pertimbangan yang panjang dan matang.

“Kami sudah sepakat mau berpisah baik-baik, kami sudah pikirkan panjang ya selama ini karena enggak sebentar waktunya, jadi sudah dipikirkan matang-matang sekali,” tuturnya.

Kuasa hukum Audi Marissa mengatakan, tidak ada persoalan atau keributan yang terjadi antara kedua pihak dalam proses perceraian tersebut.

Keduanya telah sepakat bahwa hubungan rumah tangga sudah tidak cocok untuk dilanjutkan sebagai suami istri.