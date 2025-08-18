Begini Keseruan Rangkaian Kegiatan Paramount Festival Kemerdekaan
jpnn.com, JAKARTA - Paramount Petals mengajak penghuni dan masyarakat sekitar merayakan Hari Kemerdekaan melalui beragam kegiatan yang dikemas dengan tema, ‘Paramount Festival Kemerdekaan’.
Hal tersebut bertujuan untuk menumbuhkan persatuan dan kebersamaan bagi para penghuninya.
"Ini juga untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan patriotisme," kata Direktur Paramount Land, Norman Daulay dalam keterangan pers, Senin (18/8).
Paramount Festival Kemerdekaan diisi beragam lomba khas kemerdekaan, yakni Cluster Performance, lomba tenis meja (dewasa), mewarnai (usia 1-5 tahun), estafet bendera (4-6 tahun), memasukkan pensil dalam botol (7-9 tahun).
Ada juga lomba makan kerupuk (usia 13-15 tahun), hingga memasukkan air dengan spons (10-12 tahun).
Festival Kemerdekaan turut dimeriahkan juga dengan marching band, bazar UMKM, senam aerobik bersama, live music, pertunjukan barongsai, dan lainnya.
"Kami melibatkan partisipasi aktif dari warga Paramount Petals, komunitas, dan masyarakat sekitar Paramount Petals hingga Tangerang Raya," ucapnya.
Paramount Petals juga menyelenggarakan lomba dekorasi gapura yang melibatkan masyarakat sekitar di wilayah Kecamatan Curug, yakni 7 RW di Desa Cukanggalih dan Desa Kadu.
Paramount Festival Kemerdekaan bangkitkan semangat nasionalisme dan patriotisme dari penghuni serta masyarakat sekitar.
