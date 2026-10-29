Begini Keyakinan Pemerintah soal Kurs Rupiah, Oalah

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tidak akan melemah hingga menembus Rp19.000 per USD.

"Ya, kami lihat saja, tetapi kami lebih optimistis (rupiah tidak tembus Rp19.000 per USD) kami lihat dengan kondisi makroekonomi," kata Airlangga saat ditemui di Jakarta, Rabu (28/10).

Kurs rupiah terhadap dolar AS pada penutupan perdagangan Rabu bergerak melemah 28 poin atau 0,15 persen menjadi Rp18.184 per USD dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp18.156 per USD.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) menyampaikan pergerakan rupiah dan mata uang kawasan hari ini masih dipengaruhi ketidakpastian penyelesaian konflik Timur Tengah, merespons kondisi nilai tukar yang hampir menyentuh level Rp18.200 per USD.

Adapun Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) yang diterbitkan BI pada sore ini tercatat berada pada level Rp18.183 per USD.

"Kondisi ini menjaga harga minyak tetap tinggi, di atas USD115 per barel, serta meningkatkan risiko fiskal ke depan. Ekspektasi kenaikan suku bunga AS juga meningkat," kata Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI Erwin Gunawan Hutapea.

Lebih lanjut, Erwin menjelaskan sentimen risk-off yang memburuk mendorong penguatan dolar AS dan arus keluar dana dari pasar negara emerging markets.

Kondisi ini terjadi di tengah kenaikan imbal hasil (yield) obligasi.