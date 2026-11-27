jpnn.com - Pemain Persita Tangerang Mario Jardel senang dengan performa timnya sejauh ini.

Skuad asuhan Carlos Pena tersebut kini menempati posisi kedua klasemen sementara di bawah Persija Jakarta.

Persita hanya terpaut satu poin dari Macan Kemayoran yang berada di puncak klasemen.

Pendekar Cisadane -julukan Persita- mampu memangkas jarak dengan Persija setelah mengalahkan Borneo FC dengan skor 3-2 di Stadion Segiri, Samarinda, Kamis (26/11/2026).

Menurut Mario, kemenangan tersebut terasa istimewa karena perjuangan timnya untuk bangkit di kandang lawan tidak mudah.

Pemain kelahiran 7 November 2000 itu menilai seluruh anggota tim telah bekerja keras demi memastikan Persita membawa pulang tiga poin.

“Alhamdulillah, kami sangat bersyukur karena bisa memenangkan pertandingan ini,” kata Mario Jardel.

“Bagi para pemain, sangat sulit untuk meraih kemenangan di sini. Namun, alhamdulillah, hari ini kami bisa memenangkan pertandingan,” imbuhnya.