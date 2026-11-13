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Begini Kisah Abah Asep SDM PKH Kembangkan Desa Wisata hingga Raih DPD RI Awards 2026

Begini Kisah Abah Asep SDM PKH Kembangkan Desa Wisata hingga Raih DPD RI Awards 2026
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Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto (tiga dari kanan) saat menyerahkan penghargaan DPD RI Awards 2026 kategori Penggerak Desa Mandiri Pangan kepada Asep Hidayat Mustopa atau akrab disapa Abah Asep di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11). Foto: Dokumentasi Kemensos

jpnn.com, JAKARTA - Pemberdayaan masyarakat tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar.

Dengan menggali potensi lokal dan melibatkan masyarakat secara aktif, peluang untuk membangun kemandirian ekonomi dapat tumbuh dari lingkungan sendiri.

Inilah yang dilakukan Asep Hidayat Mustopa atau akrab disapa Abah Asep, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di wilayah Kecamatan Waluran, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

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Abah Asep menginisiasi pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata Hanjeli.

Berawal dari kepedulian terhadap tanaman hanjeli yang hampir punah, Abah Asep mengembangkan potensi pangan lokal tersebut menjadi gerakan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Setelah kembali dari pekerjaannya sebagai buruh migran pada 2009, ia mulai melakukan upaya konservasi hanjeli.

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“Saya mencoba mengangkat pangan lokal hanjeli ini sebagai bagian dari konservasi. Karena hanjeli kan udah hampir punah, oleh sebab itu saya mencoba mengkonservasi, melestarikan agar tetap tidak punah,” kata Abah Asep dalam keterangannya, Jumat (13/11).

Hanjeli atau jali-jali dengan nama ilmiah Coix lacryma-jobi adalah tanaman biji-bijian tropis dari suku padi-padian yang dapat tumbuh setinggi satu hingga tiga meter.

Asep Hidayat Mustopa atau akrab disapa Abah Asep berhasil meraih penghargaan DPD RI Awards 2026 kategori Penggerak Desa Mandiri Pangan, simak kisahnya

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