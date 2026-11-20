Begini Kisah Udin, Ahli Gizi yang Beralih Menjadi Wali Asuh di Sekolah Rakyat Kediri
jpnn.com, KEDIRI - Bergelut di dunia kesehatan, khususnya mengenai gizi dan makanan merupakan keahlian Ahmad Fadkhurriza Ivakhudin.
Pria yang akrab disapa Udin ini merupakan ahli gizi yang kini bekerja sebagai wali asuh di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 24 Kediri, Jawa Timur.
Sebelum bergabung dengan SRMA 24 Kediri, Udin lebih dulu berkecimpung sebagai nutrisionis atau ahli gizi di puskemas dan RSUD Kediri selama lebih dari 5 tahun.
Dia pun terbiasa mengurusi pasien yang sakit. Udin bercerita, dahulu dia memiliki cita-cita untuk menjadi guru atau tenaga kependidikan (tendik).
Saat memasuki dunia perkuliahan, Udin mencoba tes pada jurusan pendidikan guru.
Namun, keberuntungan tidak memihaknya, Udin tidak lolos tes jurusan pendidikan guru.
Dia akhirnya mencoba peruntungan di jurusan lainnya hingga akhirnya diterima di jurusan ilmu gizi.
Udin menyelesaikan pendidikan D3 di Akademi Gizi Karya Husada Kediri dan S1 di Universitas Alma Ata Yogyakarta.
Ahmad Fadkhurriza Ivakhudin alias Udin merupakan seorang ahli gizi yang kini bekerja sebagai wali asuh di Sekolah Rakyat Kediri, simak kisahnya
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