Begini Komentar Eva Manurung Soal Sikap Istri Virgoun, Lindi Fitriyana

Eva Manurung bersama Virgoun dan Lindi Fitriyana. Foto: Instagram/evamanurung1105

jpnn.com, JAKARTA - Ibunda Virgoun, Eva Manurung menyampaikan komentar soal sikap menantunya, Lindi Fitriyana.

Saat jadi bintang tamu Brownis di Trans TV, dia memuji kepribadian istri baru Virgoun tersebut.

"Anak ini agak lembut, keibuannya tinggi sekali," kata Eva Manurung, baru-baru ini.

Pelantun Kembalilah itu menjelaskan bahwa dirinya telah beberapa kali bertemu dengan Lindi Fitriyana.

Salah satu hal yang membuat Eva Manurung terkesan yakni Lindi Fitriyana mudah akrab dengan anak-anak Virgoun.

"Kayaknya sudah cocok," beber perempuan berusia 52 tahun itu.

Eva Manurung menyebut, Virgoun dan Lindi Fitriyana sejatinya telah meminta izin untuk menikah sejak tahun lalu.

Menurutnya, keduanya akhirnya mencari tanggal pernikahan sesuai diskusi dengan keluarga besar.

