Begini Kondisi Ammar Zoni Saat Dipindahkan ke Nusakambangan, Ada Ketakutan

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Aditya Zoni mengungkap kondisi kakaknya, Ammar Zoni yang kembali dipindahkan ke Lapas Nusakambangan.

Menurutnya, Ammar Zoni terlihat pasrah ketika harus dibawa ke Nusakambangan pada Jumat (8/5) malam.

"Dia sudah pasrah kelihatan dari kemarin juga, tapi tetap dia ada ketakutan juga," kata Aditya Zoni di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Rabu (13/5).

Pemain sinetron itu menilai Ammar Zoni juga ketakutan ketika harus kembali ke Nusakambangan.

Bukan tanpa sebab, Aditya Zoni menyebut mantan suami Irish Bella itu cukup trauma ketika pertama kali dipindahkan.

"Karena dia selalu bilang sama saya, dia trauma masih setiap dibawa ke Nusakambangan karena dia hanya pemakai," jelas Aditya Zoni.

"Dia cerita semuanya tentang bagaimana di sana. Dia tidurnya enggak nyaman, kakinya ditekuk. Terus dia bilang 'bisa lumpuh gue lama-lama di sini'. Terus keluar untuk melihat matahari saja cuma dua kali satu minggu. Jadi dia sangat tersiksa di situ, dia merasa trauma untuk ke situ," sambungnya.

Aditya Zoni mengatakan Ammar Zoni sempat bercerita mengenai penderitaan mendekam di Nusakambangan.