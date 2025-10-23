menu
Begini Kondisi Ammar Zoni Setelah Dipindahkan ke Nusakambangan
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memindahkan enam narapidana berisiko tinggi asal Jakarta, termasuk pesohor Ammar Zoni, ke Nusakambangan, Jawa Tengah, Kamis (16/10/2025). ANTARA/HO-Ditjenpas

jpnn.com, JAKARTA - Kuasa hukum Ammar Zoni, Jon Mathias mengungkap kondisi kliennya yang telah dipindahkan ke Nusakambangan.

Dia mengatakan Ammar Zoni dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja.

"Ya, sehat," kata Jon Mathias kepada awak media, Rabu (22/10).

Menurutnya, Ammar Zoni akan menjalani sidang kasus dugaan narkoba di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada Kamis (23/10).

Adapun perkara Ammar Zoni tersebut terdaftar dengan nomor 632/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst.

Jon Mathias menyebut sidang kasus mantan suami Irish Bella itu bakal diadakan secara daring.

"Sidang pertama kemungkinan online dulu kemudian kami ajukan offline luring," bebernya.

Pada sidang perdana, Ammar Zoni akan mendengarkan pembacaan surat dakwaan bersama lima terdakwa lainnya.

