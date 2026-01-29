Begini Kondisi Banjir di Pulogadung Kamis Pagi, Banyak Kendaraan Mogok

jpnn.com - Banjir setinggi sekitar 40 sentimeter (cm) menghambat aktivitas warga di ruas Jalan Bujana Tirta, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, Kamis pagi (29/1/2026).

Genangan air muncul setelah hujan deras mengguyur wilayah Jakarta sejak Rabu (28/1) malam.

"Karena banjir, arus lalu lintas di jalan juga susah, enggak bisa dilalui kendaraan dalam beberapa waktu," kata pengendara motor yang bernama Jaka (37) di Pulogadung, Jakarta Timur, Kamis.

Sejumlah pengendara sepeda motor pun terpaksa menghentikan perjalanan mereka dan menepi untuk menghindari kerusakan mesin akibat terendam air.

Sebagian pengendara lainnya tetap nekat menerobos banjir. Namun, banyak kendaraan yang akhirnya mogok setelah air masuk ke dalam mesin, khususnya sepeda motor.

"Keadaannya begini, harus tetap kerja, tetapi jalanan banjir, jadi, saya terobos. Eh, malah air masuk knalpot, jadinya enggak nyala mesin," ucap Jaka.

Situasi tersebut memicu antrean kendaraan dan kemacetan di sekitar lokasi, terutama pada jam berangkat kerja. Aktivitas warga pun ikut terdampak.

Para pekerja yang biasa melintasi Jalan Bujana Tirta, terpaksa mencari jalur alternatif atau menunggu air surut.