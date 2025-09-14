Begini Kondisi Eko Patrio Setelah Rumahnya Dijarah
jpnn.com, JAKARTA - Komedian sekaligus anggota DPR (nonaktif), Eko Patrio mengungkap kondisi terkini setelah rumahnya dijarah.
Dia mengaku kini memilih untuk mengontrak sebuah hunian di pinggiran Jakarta.
"Ya, sementara saya masih ngontrak sekarang di suatu tempat di pinggiran Jakarta," kata Eko Patrio di Polda Metro Jaya, baru-baru ini.
Politikus PAN itu mengatakan penjarahan yang terjadi di rumahnya meninggalkan trauma psikologis.
Selain itu, Eko Patrio juga sedih melihat kondisi rumah yang dibangunnya sejak beberapa tahun lalu.
"Rumah yang sudah dibangun seperak dua perak, terus tiba-tiba hilang seketika, pasti ada rasa kecewa," jelas pria berusia 54 tahun itu.
Eko Patrio berharap bisa segera memperbaiki rumahnya yang sempat dijarah.
Dia berdoa mendapat rezeki biaya renovasi rumah mewah tersebut.
