menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Begini Kondisi Eko Patrio Setelah Rumahnya Dijarah

Begini Kondisi Eko Patrio Setelah Rumahnya Dijarah

Begini Kondisi Eko Patrio Setelah Rumahnya Dijarah
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Eko Patrio. Foto: Firda Junita/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Komedian sekaligus anggota DPR (nonaktif), Eko Patrio mengungkap kondisi terkini setelah rumahnya dijarah.

Dia mengaku kini memilih untuk mengontrak sebuah hunian di pinggiran Jakarta.

"Ya, sementara saya masih ngontrak sekarang di suatu tempat di pinggiran Jakarta," kata Eko Patrio di Polda Metro Jaya, baru-baru ini.

Baca Juga:

Politikus PAN itu mengatakan penjarahan yang terjadi di rumahnya meninggalkan trauma psikologis.

Selain itu, Eko Patrio juga sedih melihat kondisi rumah yang dibangunnya sejak beberapa tahun lalu.

"Rumah yang sudah dibangun seperak dua perak, terus tiba-tiba hilang seketika, pasti ada rasa kecewa," jelas pria berusia 54 tahun itu.

Baca Juga:

Eko Patrio berharap bisa segera memperbaiki rumahnya yang sempat dijarah.

Dia berdoa mendapat rezeki biaya renovasi rumah mewah tersebut.

Komedian sekaligus anggota DPR (nonaktif), Eko Patrio mengungkap kondisi terkini setelah rumahnya dijarah.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI