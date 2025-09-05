Begini Kondisi Fachri Albar Setelah Divonis 6 Bulan Rehabilitasi

jpnn.com, JAKARTA - Kuasa hukum Fachri Albar, Fitria A. Hi. Muhammad mengungkap kondisi kliennya setelah divonis 6 bulan rehabilitasi.

Dia mengatakan bahwa Fachri Albar dalam keadaan sehat dan masih tahap penyembuhan.

"Beliau sehat, kita doakan semoga bisa cepat sembuh di pusat rehabilitasi BNN Lido ya," kata Fitria A. Hi. Muhammad di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Rabu (3/9).

Menurutnya, Fachri Albar sudah berada di Balai Besar Rehabilitasi di Lido, Sukabumi sejak sebulan terakhir.

Oleh sebab itu, dia berharap anak Achmad Albar tersebut bisa segera pulih dari ketergantungan.

"Sejak 1 bulan lalu (di Lido)," tambahnya.

Kuasa hukum lainnya, Herdi menyatakan Fachri Albar telah menjalani masa tahanan sejak April 2025 lalu.

Kemungkinan pemain film Pengabdi Setan itu bisa selesai menjalani rehabilitasi bulan depan.