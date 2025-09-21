Begini Kondisi Johnny Setelah Bali United Dihantam PSIM

jpnn.com - GIANYAR - Tukang Racik Bali United Johnny Jansen angkat bicara soal kekalahan pasukannya di tangan PSIM Yogyakarta pada pekan ke-6 BRI Super League, di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (20/9) malam WIB.

Bali United kalah 1-3 di kandang sendiri dari tim promosi yang mereka kalahkan 6-0 saat pramusim.

Kekalahan yang membuat Johnny kembali gagal memberikan tiga poin untuk timnya.

“Saya sangat kecewa dengan hasil pertandingan malam ini. Kami di babak pertama mampu menguasai pertandingan dan ada beberapa momen yang belum berani dilakukan oleh para pemain di lapangan," kata Johnny seperti dikutip dari laman klub.

"Lalu di babak kedua, kami seharusnya bisa menambah gol dari peluang yang didapatkan, tetapi gagal. Tentu ini menjadi evaluasi untuk kami lebih baik di laga berikutnya,” imbuhnya.

Menurut pelatih asal Belanda ini, kekompakan dan koneksi antarlini belum terjalin dengan baik terutama kombinasi pemain muda dengan pemain asing yang dimiliki oleh Serdadu Tridatu musim ini.