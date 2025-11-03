Begini Kondisi Onad Setelah Ditangkap Terkait Kasus Narkoba

jpnn.com, JAKARTA - Kondisi Onadio Leonardo alias Onad setelah ditangkap polisi akhirnya terungkap.

Dia dinyatakan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan di ruang Kedokteran dan Kesehatan (Dokkes) Polres Metro Jakarta Barat, Minggu (2/11) sore.

"Pada saat pelaksanaan cek kesehatan tadi yang bersangkutan Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat," kata Kanit Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKP Hamdan Agus dilansir Antara.

Menurutnya, mantan vokalis Killing Me Inside itu menjalani sejumlah rangkaian pemeriksaan kesehatan meliputi tekanan darah, berat serta tinggi badan.

Adapun Onad dinyatakan terbukti mengonsumsi narkoba berdasarkan hasil tes urine.

"Hasil cek urine yang bersangkutan positif mengandung narkotika. Dari hasil tes urine, ada amfetamin, metamfetamin dan THC," jelasnya.

Sampai sekarang, pihak kepolisian belum membeberkan status Onad dalam kasus penyalahgunaan narkoba.

Diketahui, Onad ditangkap bersama istrinya, Beby Prisillia di kawasan Rempoa, Ciputat Timur, Tangerang Selatan pada Kamis (30/10) malam.