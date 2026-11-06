Begini Kondisi Shin Tae-yong Menjelang Persija Jakarta Vs Persebaya

jpnn.com, JAKARTA - Kondisi kesehatan Shin Tae-yong sudah perlahan pulih dan akan mendampingi Persija Jakarta saat melawan Persebaya Surabaya pada laga lanjutan Super League 2026/27.

Pelatih kelahiran 11 Oktober 1970 itu menyebut sudah diperbolehkan mendampingi anak asuhannya dari pinggir lapangan seusai menjalani rawat inap.

“Mengenai kondisi kesehatan, setelah menjalani perawatan di rumah sakit dan diperbolehkan pulang, kondisi saya sudah jauh membaik,” kata Shin Tae-yong.

“Untuk itu, saya juga sudah bisa hadir dalam konferensi pers hari ini,” imbuhnya.

Manajer asal Korea itu sempat absen mendampingi Persija saat bertandang ke markas PSMS Medan pada I.League 2026/27.

Sebagai gantinya, Macan Kemayoran didampingi asisten Shin yakni Choi In-cheul.

Kondisi kesehatan Shin Tae-yong sempat menurun seusai laga melawan Dewa United Banten pekan lalu.

Mantan pelatih Korea di Piala Dunia 2018 itu sempat dibawa ke rumah sakit dan menjalani beberapa perawatan inap.