Begini Kondisi Tasya Farasya di Tengah Proses Cerai

Begini Kondisi Tasya Farasya di Tengah Proses Cerai

Tasya Farasya dan kuasa hukumnya, di PA Jakarta Selatan, Rabu (24/9). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kreator konten kecantikan, Tasya Farasya menghadiri sidang cerai di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Rabu (24/9).

Dia datang untuk menjalani sidang cerai perdana didampingi oleh kuasa hukumnya.

Akan tetapi, Tasya Farasya tidak banyak bicara menjelang persidangan.

Dia hanya mengungkap kondisi terkini di tengah proses cerai dari suaminya, Ahmad Assegaf.

"Sehat," kata Tasya Farasya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rabu (24/9).

Tidak hanya Tasya Farasya, Ahmad Assegaf juga datang pada sidang cerai perdana.

Dia juga tidak berkomentar mengenai agenda sidang perceraian kali ini.

"Terima kasih ya," ucapnya.

