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Begini Kondisi Terbaru Dede Sunandar Setelah Terkapar Kena Tinju Vicky Prasetyo

Begini Kondisi Terbaru Dede Sunandar Setelah Terkapar Kena Tinju Vicky Prasetyo
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Dede Sunandar. Foto: Instagram/dede_sunandar

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Vicky Prasetyo mengungkapkan kondisi Dede Sunandar terkini pasca-terkapar setelah kena pukulannya dalam pertandingan tinju 'Kapolda Fighter Match 2026' di GOR Kota Jambi.

Melalui akunnya di Instagram, mantan suami Kalina Ocktaranny itu mengungkapkan bahwa kondisi Dede Sunandar sudah membaik.

Vicky Prasetyo mengatakan Dede Sunandar kembali menjalani pemeriksaan medis pada hari ini.

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"Alhamdulillah Dede sudah membaik dan hari ini periksa lagi ke hospital, mohon doanya," ujar Vicky Prasetyo melalui akunnya di Instagram, dikutip Senin (5/10).

Adapun dalam pertandingan tinju tersebut, Vicky Prasetyo berhadapan melawan Bedu dan Dede Sunandar.

Dalam unggahan yang sama, dia pun menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada publik.

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Permohonan maaf itu berkaitan dengan jalannya pertandingan tinju tersebut yang kurang mengikuti aturan baku demi menyuguhkan hiburan bagi para penonton.

"Mohon maaf jika kemarin di pertarungan 2 Vs 1, Vicky Prasetyo Vs Beddu dan Dede terjadi suatu hal yang kurang mengikuti rules karena memang keinginan dari kami bertiga untuk penonton. Terima kasih," ucap Vicky Prasetyo.

Vicky Prasetyo mengungkapkan kondisi Dede Sunandar terkini pasca-terkapar setelah kena pukulannya dalam pertandingan tinju 'Kapolda Fighter Match 2026'.

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