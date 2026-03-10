Begini Kondisi Tol di Sumatera Selatan Menjelang Arus Mudik Lebaran 2026

jpnn.com, PALEMBANG - Persiapan menyambut arus mudik di Sumatera Selatan terus dilakukan oleh berbagai pihak.

Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho bersama rombongan Forkopimda turun gunung menyisir Tol Kayu Agung - Palembang - Betung (Kapal Betung) demi memastikan jalur utama ini siap dilalui.

Peninjauan yang dimulai pukul 10.00 WIB itu bukan sekadar seremoni. Rombongan menyisir titik-titik krusial, mulai dari Gerbang Tol Musi Landas & Kramasan, rest area dan Jembatan Musi V hingga arah Kayu Agung.

Bukan cuma aspal mulus yang jadi perhatian, tetapi detail kecil yang sering membuat pusing saat mudik juga dicek satu persatu.

Kapolda dan Forkopimda memastikan tidak ada lubang membahayakan bagi pengendara, penerangan jalan yang terang, rambu yang jelas, serta marka jalan yang tegas.

Pihaknya memetakan area yang berpotensi membuat antrean panjang dan meminimalisir gangguan keamanan di sepanjang lintasan.

Irjen Pol Sandi didampingi Gubernur Sumsel Herman Deru, Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis, serta unsur terkait lainnya dari PU Bina Marga, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional, Dinas Perhubungan, Jasa Raharja, dan PLN.

Kehadiran unsur lintas sektor itu menunjukkan bahwa pengamanan dan pelayanan arus mudik tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan.