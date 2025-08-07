menu
Begini Kondisi Vietnam Menjelang Leg II SEA V League 2025

Timnas Vietnam berlatih di Ninh Binh menjelang Leg II SEA V League 2025. Foto: Minh Minh

jpnn.com - NINH BINH - Ajang SEA V League 2025 Putri hanya pemanasan buat Thailand dan Vietnam untuk mengarungi Kejuaraan Dunia Bola Voli Putri 2025, di Thailand 22 Agustus-7 September.

Vietnam yang menjadi tuan rumah leg II SEA V League di Ninh Binh 8-10 Agustus akan menghadapi Filipina pada Jumat (8/8), lalu versus Indonesia pada Sabtu (9/8), dan 'final' dengan Thailand pada Minggu (10/8).

“Semangat tim sangat baik setelah putaran pertama SEA V League 2025 (di Thailand). Para pemain belajar dari pertandingan di Thailand dan bertekad untuk mendapatkan hasil yang baik di putaran kedua di kandang sendiri," tutur Pelatih Vietnam Nguyen Tuan Kiet seperti dilansir dari Soha.

Namun, Nguyen juga mengakui, kondisi timnya saat ini sudah memikirkan Kejuaraan Dunia Bola Voli Putri 2025.

"Ya, setelah turnamen (SEA V League), kami akan mempersiapkan diri untuk Kejuaraan Dunia, dan itu merupakan tantangan bagi kami, karena seluruh tim top berpartisipasi," katanya.

Di Kejuaraan Dunia 2025, Vietnam tergabung di Grup G bersama Polandia, Jerman, dan Kenya. Hanya dua terbaik grup yang berhak ke 16 Besar.

Menjelang Kejuaraan Dunia 2025, Vietnam juga mendapatkan latih tanding yang juga bersiap menuju Thailand 2025, yakni Spanyol.

Timnas Spanyol bekal berlatih di Vietnam sebelum terbang ke Thailand. Hal itu pun dimanfaatkan Spanyol dan Vietnam untuk mengukur kekuatan.

SEA V League 2025 sepertinya hanya pemanasan buat Vietnam untuk mengarungi Kejuaraan Dunia Bola Voli Putri 2025.

