Begini Kronologi Bupati Aceh Selatan yang Kabur saat Bencana Banjir
jpnn.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menyoroi sikap Bupati Aceh Selatan, Mirwan M.S yang melakukan ibadah umrah saat wilayahnya terdampak bencana banjir bandang dan longsor.
Prabowo meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk mencopot Mirwan dari jabatan kepala daerah.
"Kalau yang mau lari, lari aja, enggak apa-apa. Copot langsung. Mendagri bisa ya diproses ini? Bisa ya?," tanya Prabowo kepada Mendagri dikutip Senin (8/12).
Prabowo juga memberi peringatan tegas kepada kepala daerah yang ingin kabur saat terjadi bencana.
Selain itu, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada para bupati di Provinsi Aceh yang telah mengikuti rapat koordinasi bersama seluruh pemangku kepentingan pusat dan daerah.
"Terima kasih ya kepada bupati, kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan ya," kata Prabowo.
Prabowo mengaku sikap yang dilakukan Mirwan merupakan desersi, yang berarti meninggalkan anak buah.
"Itu kalau tentara itu namanya desersi itu," tegasnya.
Bupati Aceh Selatan Mirwan M.S menyatakan tidak sanggup untuk menangani bencana yang terjadi di wilayahnya,
