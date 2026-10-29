Begini Kronologi Kasus Penipuan yang Diduga Dilakukan Influenser AA
jpnn.com, JAKARTA - Influenser bernama Ayu Aulia (AA) diduga terlibat kasus dugaan penipuan dengan modus mencarikan investor.
Kasus tersebut dilaporkan oleh pengusaha berinisial AS alias S (39) ke Polres Metro Jakarta Barat.
Korban mengaku mengalami kerugian Rp95 juta atas perbuatan AA.
AS menjelaskan jumlah kerugian terhitung dari dana yang digelontorkan kepada AA secara bertahap sejak September hingga Oktober 2026.
"Kerugian saya itu total mencapai 95 juta dan sudah saya laporkan ke Polres Jakbar," kata AS dilansir Antara, baru-baru ini.
AS mengatakan kasus penipuan bermula ketika influenser AA menjanjikan untuk mencarikan investor bagi usahanya.
Sebagai syarat awal, pelaku meminta sejumlah uang operasional untuk keperluan tiket pesawat dan penginapan ke Batam.
"Awalnya saya memberikan uang sebesar Rp15 juta melalui transfer ke adik AA untuk pergi ke Batam bersama tiga orang pada 23 September 2026," jelas AS.
Influenser bernama Ayu Aulia (AA) diduga terlibat kasus dugaan penipuan dengan modus mencarikan investor. Kasus tersebut dilaporkan oleh...
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Influenser AA Dilaporkan ke Polisi, Ini Ternyata Kasusnya
- Fakta Baru Kasus Timothy Ronald: Polisi Tak Temukan Unsur Pidana, Penyelidikan Dihentikan
- Direktur Pegadaian Berbagi Kiat Menghindari Penipuan Berkedok Rekrutmen
- Advokat Arnol Sinaga Apresiasi Kapolri dan Jajaran Polda Banten
- Kuasa Hukum Berharap Kasus Penipuan Investasi Rp 58,5 M Berjalan Profesional
- Terima Audiensi Putri Hijabinfluencer, PKB Minta Influencer Kedepankan Integritas