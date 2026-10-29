Begini Kronologi Kasus Penipuan yang Diduga Dilakukan Influenser AA

jpnn.com, JAKARTA - Influenser bernama Ayu Aulia (AA) diduga terlibat kasus dugaan penipuan dengan modus mencarikan investor.

Kasus tersebut dilaporkan oleh pengusaha berinisial AS alias S (39) ke Polres Metro Jakarta Barat.

Korban mengaku mengalami kerugian Rp95 juta atas perbuatan AA.

AS menjelaskan jumlah kerugian terhitung dari dana yang digelontorkan kepada AA secara bertahap sejak September hingga Oktober 2026.

"Kerugian saya itu total mencapai 95 juta dan sudah saya laporkan ke Polres Jakbar," kata AS dilansir Antara, baru-baru ini.

AS mengatakan kasus penipuan bermula ketika influenser AA menjanjikan untuk mencarikan investor bagi usahanya.

Sebagai syarat awal, pelaku meminta sejumlah uang operasional untuk keperluan tiket pesawat dan penginapan ke Batam.

"Awalnya saya memberikan uang sebesar Rp15 juta melalui transfer ke adik AA untuk pergi ke Batam bersama tiga orang pada 23 September 2026," jelas AS.