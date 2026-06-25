Begini Langkah Menaker Yassierli Mengantisipasi Ancaman PHK
jpnn.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan pemerintah terus berupaya mengantisipasi berbagai ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melalui pengawasan ketat.
Yassierli mengaku telah mendengar dan memahami keresahan yang muncul dari berbagai sektor industri saat ini.
Menurut Yassierli, gejolak ekonomi di tingkat dunia memberikan pengaruh nyata terhadap ekosistem kerja nasional.
"Tadi kan kita sama-sama paham ada kondisi ekonomi global yang memang itu kemudian berdampak ke dalam negeri," ujar Yassierli di Jakarta Pusat, baru-baru ini.
Menaker menjelaskan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan menjadi garda terdepan dalam melakukan pengawasan.
Tim internal tersebut secara rutin melakukan monitoring terhadap kondisi perusahaan-perusahaan di Indonesia.
Untuk mempermudah pemantauan, Yassierli menyatakan Kementerian Ketenagakerjaan memanfaatkan sistem digital khusus.
Fungsinya, untuk memetakan sejauh mana isu ketenagakerjaan berkembang di tiap wilayah dan sektor industri.
Menaker Yassierli dan jajaran terus berupaya mengantisipasi berbagai ancaman PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) melalui pengawasan ketat.
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