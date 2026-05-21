Begini Langkah Pemko Pekanbaru Kendalikan Harga Sembako Menjelang Iduladha

jpnn.com - PEKANBARU - Pemerintah Kota Pekanbaru menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah.

Upaya tersebut dilakukan guna mencegah lonjakan harga dan memastikan ketersediaan pasokan sembako di pasaran tetap terjaga.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan pihaknya menggandeng berbagai pihak, termasuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dalam upaya pengendalian harga kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan tersebut.

Salah satu langkah yang akan dilakukan ialah mengawasi dan merazia penyimpanan barang kebutuhan pokok untuk mengantisipasi praktik penimbunan yang dapat memicu kelangkaan dan kenaikan harga.

“Kami akan turun bersama-sama, baik itu untuk razia terkait penyimpanan barang-barang sembako,” kata Agung, Kamis (21/5).

Menurut Agung, pemerintah bersama aparat kepolisian dan instansi terkait akan memastikan distribusi bahan pokok berjalan lancar sehingga pasokan ke pasar tidak terganggu.

Dia menegaskan tidak boleh ada distributor yang melakukan penimbunan barang yang berpotensi menyebabkan kelangkaan di tengah masyarakat.

Selain pengawasan distribusi, Pemko Pekanbaru juga berencana menggelar pasar murah sebagai salah satu instrumen untuk menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok bagi masyarakat.