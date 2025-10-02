menu
Begini Langkah Preventif Bea Cukai Tekan Peredaran Rokok Ilegal di 2 Wilayah Ini
Petugas Bea Cukai memasang stiker pada salah satu toko yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk bersama-sama menekan peredaran rokok ilegal. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, KAYONG UTARA - Bea Cukai berkomitmen untuk menjaga penerimaan negara dari sektor cukai sekaligus menciptakan iklim perdagangan yang sehat dan adil.

Penegasan itu disampaikan Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo.

Terkait komitmennya tersebut, Bea Cukai terus memperkuat langkah preventif dalam memberantas peredaran rokok ilegal di daerah melalui berbagai kegiatan sosialisasi.

Beberapa kegiatan edukasi digelar di wilayah Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat dan Bukittinggi, Sumatera Barat pada Agustus lalu.

Di Kayong Utara, Bea Cukai Ketapang melaksanakan Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal dengan sasaran utama para pedagang rokok.

Edukasi yang diberikan berfokus pada ciri-ciri rokok ilegal serta konsekuensi hukum bagi pelanggar Undang-Undang Cukai.

Di Bukittinggi, Bea Cukai Teluk Bayur membekali Satpol PP se-Sumatera Barat dengan pemahaman mengenai ketentuan cukai dan penegakan hukum.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Istana Bung Hatta dan turut dihadiri jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

