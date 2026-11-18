jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian menjadi salah satu lembaga keuangan yang terus memperkuat posisinya sebagai The Leader in the Gold Ecosystem melalui pengembangan Layanan Bank Emas komprehensif, integrasi aplikasi digital Tring! by Pegadaian, hingga inovasi terkini berupa ATM Emas.

Langkah terintegrasi ini dirancang secara end-to-end untuk menjawab kebutuhan investasi dan pembiayaan bagi masyarakat luas hingga sektor korporasi, sekaligus mengubah aset emas dari simpanan pasif menjadi aset produktif yang mampu memberikan manfaat ekonomi secara optimal.

Hingga akhir Oktober 2026, Pegadaian mengelola lebih dari 20 ton titipan Tabungan Emas, melalui transaksi nasabah yang mencapai hingga 75 juta kali, yang menunjukkan kepercayaan nasabah atas komitmen Pegadaian dalam menghadirkan produk dan layanan unggul, khususnya pada investasi Tabungan Emas.

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Melalui portofolio produk Layanan Bank Emas terlengkap di Indonesia, Pegadaian menghadirkan ragam solusi komprehensif yang mencakup Deposito Emas, Pinjaman Modal Kerja Emas, Perdagangan Emas, hingga Jasa Penitipan Emas Korporasi.

Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) Damar Latri Setiawan mengungkapkan, sebagai salah satu inovasi unggulan, Deposito Emas menghadirkan paradigma baru dalam berinvestasi emas di tanah air.

Layanan ini menjadi pionir sekaligus satu-satunya di Indonesia yang memungkinkan nasabah mengoptimalkan kepemilikan emasnya agar mampu memberikan imbal hasil (yield).

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“Melalui Layanan Bank Emas, khususnya fitur Deposito Emas, Pegadaian hadir untuk mengubah perilaku masyarakat dalam berinvestasi emas. Emas tidak lagi sekadar aset pasif yang disimpan di lemari demi menjaga nilai kekayaan, tapi menjadi aset produktif yang mampu memberikan imbal hasil. Uniknya, imbal hasil yang didapatkan nantinya juga berbentuk gramasi emas, yang akan langsung menambah saldo Tabungan Emas nasabah. Kami ingin menghadirkan ekosistem emas yang inklusif dan memberikan nilai tambah optimal bagi masyarakat,” ujar Damar.

Rekam jejak ekosistem emas Pegadaian dimulai sejak diluncurkannya Tabungan Emas pada Juli 2015 lalu, dan terus bertransformasi hingga kini menjadi produk andalan bagi Pegadaian, yang semakin memudahkan masyarakat untuk memiliki investasi emas.