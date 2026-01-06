Begini Materi Pembelajaran di Sekolah untuk Korban Banjir Sumatra

jpnn.com - Kegiatan belajar mengajar di Provinsi Aceh sudah mulai kembali berjalan per 5 Januari 2026 secara bertahap.

Kegiatan belajar mengajar ini pertama kali dilakukan pascabencana banjir dan longsor yang terjadi pada Desember 2025 di Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Utara.

Misalnya saja, SD Negeri 1 Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, yang pada Senin (5/1), kembali melaksanakan hari pertama masuk sekolah semester genap Tahun Ajaran 2025/2026.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, untuk aspek pembelajaran, pemerintah menerapkan kurikulum penanggulangan dampak bencana secara bertahap.

Pada fase tanggap darurat 0–3 bulan, kurikulum difokuskan pada pembelajaran minimum esensial yang meliputi literasi dasar.

"Lalu numerasi dasar, kesehatan dan keselamatan dini, dukungan psikososial, serta edukasi mitigasi bencana," ujar Abdul dikutip Selasa (6/1).

Selanjutnya, pada fase pemulihan dini selama 3–12 bulan, kurikulum akan disesuaikan menjadi kurikulum adaptif berbasis krisis dengan integrasi mitigasi bencana ke dalam mata pelajaran yang relevan.

"Program pemulihan pembelajaran yang fleksibel, serta penerapan asesmen transisi," katanya.