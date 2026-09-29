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Begini Modus Pelecehan Seksual Abah IM terhadap 16 Santriwati di Lombok Tengah, Alamak

Begini Modus Pelecehan Seksual Abah IM terhadap 16 Santriwati di Lombok Tengah, Alamak
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Ketua LPA Mataram Joko Jumadi saat wawancara dengan wartawan di halaman Polres Lombok Tengah, Senin (28/9/2026). ANTARA/Akhyar Rosidi.

jpnn.com - Modus dugaan pelecehan seksual seorang mantan pimpinan pondok pesantren (ponpes) berinisial Abah IM terhadap belasan santriwati di wilayah Desa Bungkate, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) diungkap Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram.

"Modus terlapor dalam melakukan pelecehan seksual itu dengan melakukan pendekatan terhadap korban, ditawarkan untuk dijadikan istri kedua," kata Ketua LPA Mataram Joko Jumadi kepada wartawan di Markas Polres Lombok Tengah, Senin (28/9/2026).

Begini Modus Pelecehan Seksual Abah IM terhadap 16 Santriwati di Lombok Tengah, AlamakOknum mantan pimpinan ponpes di wilayah Desa Bungkate Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB inisial IM (Topi putih) saat menjalani pemeriksaan terkait kasus pelecehan terhadap santriwati, di ruang penyidik unit PPA Polresta Lombok Tengah, Senin (28/9/2026). ANTARA/Akhyar Rosidi.

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Joko menyebut jumlah korban dugaan kekerasan seksual yang diduga dilakukan bekas pimpinan Ponpes Abul Barokat Wannafahat di Lombok Tengah itu bertambah menjadi 16 orang.

"Korban sampai saat ini ada 16 orang. Pekan kemarin memang ada 15 orang, tetapi ada satu orang lagi yang melaporkan juga menjadi korban," tuturnya.

Dari 16 orang korban tersebut, jumlah yang telah diperiksa Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Tengah sebanyak 12 orang.

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"Korban berani melakukan speak up setelah melihat video Abah yang mengatakan peristiwa itu bohong. Rata-rata korban yang mengaku ini mereka merupakan alumni," ujarnya.

Menurut Joko, terlapor dalam kasus pelecehan seksual ini juga bertambah menjadi dua pelaku, yakni Abah IM dan satu lagi seorang pengaJar berinisial M.

Modus dugaan pelecehan seksual oleh eks pimpinan ponpes berinisial Abah IM terhadap 16 santriwati di Lombok Tengah diungkap LPA Mataram.

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