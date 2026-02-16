Begini Modus Penipuan Lowongan Kerja, Jangan Anggap Remeh!
jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyebutkan kasus penipuan dokumen digital paling sering terjadi adalah modus pembukaan lowongan pekerjaan.
Direktur Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik Kemkomdigi Teguh Arifiyadi mengimbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap berbagai modus penipuan lowongan kerja.
"Di Komdigi itu jumlah laporan penipuan hitungannya ratusan ribu, dan yang paling banyak terkait lowongan kerja, itu paling dominan," kata Teguh Arifiyadi dikutip Senin (16/2).
Teguh membeberkan pelaku biasanya menyebarkan dokumen dalam berbagai format seperti file PDF, gambar, hingga infografis yang dibuat menyerupai dokumen resmi perusahaan.
Dia mengaku para korban biasanya menemukan informasi rekrutmen di media sosial (medsos). Setelah pelamar dinyatakan lolos, korban diarahkan mengikuti pelatihan kerja atau di luar kota.
Lalu, kata Teguh, pelaku akan meminta sejumlah uang kepada korban dengan kedok tiket perjalanan yang dijanjikan akan diganti oleh pihak perusahaan.
"Korban sudah transfer Rp 4 juta, Rp 5 juta, ternyata tiketnya dikasih PDF juga, bentuknya PDF. Ternyata tiketnya itu tidak terverifikasi juga,” ujar Teguh.
Karena itu, Teguh menekankan pentingnya verifikasi dokumen dan cari tahu informasi adanya lowongan kerja tersebut.
