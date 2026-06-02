menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Begini Modus Wedding Organizer Tipu 58 Calon Pengantin di Jakarta Timur

Begini Modus Wedding Organizer Tipu 58 Calon Pengantin di Jakarta Timur

Begini Modus Wedding Organizer Tipu 58 Calon Pengantin di Jakarta Timur
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Salah satu pasangan calon pengantin Aldi (32) dan Feny (32) yang menjadi korban dugaan penipuan oleh wedding organizer (WO) di Jakarta Timur, saat membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Timur, Minggu (24/5/2026). Foto: ANTARA/Siti Nurhaliza

jpnn.com, JAKARTA - Modus yang digunakan pasangan suami istri pemilik wedding organizer (WO) dalam melakukan penipuan terhadap puluhan calon pengantin akhirnya terungkap.

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Metro Jakarta Timur mengungkap bahwa RM dan ER melancarkan aksinya melalui promo paket pernikahan.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKP Bayu Kurniawan menjelaskan para korban pertama kali mengetahui jasa WO tersebut melalui iklan di media sosial Instagram.

Baca Juga:

"Pada awalnya, para korban mendapatkan iklan jasa pernikahan ini melalui media sosial Instagram. Selanjutnya, karena di situ ada iklan-iklan, para korban ini tertarik, berlanjut dengan komunikasi melalui WhatsApp ke adminnya langsung," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKP Bayu Kurniawan dilansir Antara, Senin (1/6).

Menurutnya, iklan yang menarik perhatian calon pengantin kemudian berlanjut ke komunikasi pribadi melalui aplikasi WhatsApp.

Ketika komunikasi berlangsung melalui WhatsApp, tersangka menawarkan berbagai promo dan paket pernikahan dengan harga yang dinilai menarik bagi calon pelanggan.

Baca Juga:

"Pada saat komunikasi melalui WhatsApp itulah, para tersangka ini menawarkan promo-promo terhadap paket pernikahan yang ditawarkan kepada para korban," beber AKP Bayu.

Polisi masih terus mendalami kasus penipuan WO tersebut, termasuk kemungkinan korban lain di luar wilayah Jakarta Timur.

Modus yang digunakan pasangan suami istri pemilik wedding organizer (WO) dalam melakukan penipuan terhadap puluhan calon pengantin akhirnya terungkap.

Sumber Antara
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI