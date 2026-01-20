Begini Momen Keseruan Gempi Rayakan Ulang Tahun ke-11

jpnn.com - Selebritas cilik Gempita Nora Marten atau akrab disapa Gempi, baru saja merayakan momen pertambahan usia ke-11 tahun.

Perayaan tersebut digelar bersama Unifam melalui brand Milkita Milky Bar di kawasan Jakarta Selatan pada Sabtu (17/1).

Kendati ulang tahun Gempi sebenarnya jatuh pada Jumat (16/1), suasana perayaan tetap terasa hangat dan meriah.

Dalam perayaan kali ini, Gempi menjadi pusat perhatian tidak hanya karena berulang tahun, tetapi juga sebagai Brand Ambassador Milkita Milky Bar.

Putri Gisella Anastasia dan Gading Marten itu pun tidak dapat menyembunyikan rasa gembira karena mendapat dukungan dari merek camilan susu di hari ulang tahunnya.

“Aku senang banget hari ini bisa ulang tahun bareng Milkita Milky Bar,” kata Gempi dikutip Senin, (19/1).

Lebih lanjut, Gempi juga menceritakan keseruan acara ulang tahun yang dihadiri orang-orang terkasihnya.

“Suasananya seru dan aku happy bisa berbagi momen ini bersama keluarga dan teman-teman,” ujar Gempi menambahkan.