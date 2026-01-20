Begini Momen Keseruan Gempi Rayakan Ulang Tahun ke-11
jpnn.com - Selebritas cilik Gempita Nora Marten atau akrab disapa Gempi, baru saja merayakan momen pertambahan usia ke-11 tahun.
Perayaan tersebut digelar bersama Unifam melalui brand Milkita Milky Bar di kawasan Jakarta Selatan pada Sabtu (17/1).
Kendati ulang tahun Gempi sebenarnya jatuh pada Jumat (16/1), suasana perayaan tetap terasa hangat dan meriah.
Dalam perayaan kali ini, Gempi menjadi pusat perhatian tidak hanya karena berulang tahun, tetapi juga sebagai Brand Ambassador Milkita Milky Bar.
Putri Gisella Anastasia dan Gading Marten itu pun tidak dapat menyembunyikan rasa gembira karena mendapat dukungan dari merek camilan susu di hari ulang tahunnya.
“Aku senang banget hari ini bisa ulang tahun bareng Milkita Milky Bar,” kata Gempi dikutip Senin, (19/1).
Lebih lanjut, Gempi juga menceritakan keseruan acara ulang tahun yang dihadiri orang-orang terkasihnya.
“Suasananya seru dan aku happy bisa berbagi momen ini bersama keluarga dan teman-teman,” ujar Gempi menambahkan.
Selebritas cilik Gempita Nora Marten atau yang akrab disapa Gempi, baru saja merayakan momen ulang tahun yang ke-11 tahun.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Gempi Raih AMI Awards 2025, Gading Marten Bangga Luar Biasa
- 3 Berita Artis Terheboh: Artis MR Ditangkap, Nikita Mirzani Beri Pesan Menohok
- Pacaran dengan Cinta Brian, Gisel Bicara Tanggapan Gempi
- Gisel Sebut Gempi Punya Panggilan Khusus untuk Cinta Brian
- Gading dan Gisella Anastasia Kompak Urus Gempi, Roy Marten Beri Apresiasi
- Sebut Kumpul Keluarga Sebuah Kemewahan, Roy Marten Ungkap Impian yang Belum Terwujud