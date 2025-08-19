menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Begini Momen Perkenalan Billy Syahputra dengan Mpok Alpa

Begini Momen Perkenalan Billy Syahputra dengan Mpok Alpa

Begini Momen Perkenalan Billy Syahputra dengan Mpok Alpa
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Billy Syahputra dan Mpok Alpa. Foto: Instagram/nina_mpokalpa

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Billy Syahputra mengungkap momen pertama kali berkenalan dengan mendiang Mpok Alpa.

Keduanya ternyata saling kenal saat mengisi acara Opera Van Java di Trans7 pada 2018 silam.

Sejak saat itu, Billy Syahputra dan Mpok Alpa pun akrab hingga sering bertemu di luar jam kerja.

Baca Juga:

"Sampai akhirnya sering suruh datang ke rumah," kata Billy Syahputra saat jadi bintang tamu FYP di Trans7, Senin (18/8).

Adik mendiang Olga Syahputra itu menyebut Mpok Alpa selalu memberi perhatian ketika bertemu.

Billy Syahputra bahkan sudah menganggap komedian bernama asli Nina Carolina itu sebagai saudara perempuan.

Baca Juga:

"Gue menganggap Mpok Alpa ya sebagai Mpok (saudara) gue," lanjut pria berusia 34 tahun itu.

Menurut Billy Syahputra, Mpok Alpa merupakan pribadi yang tulus dan baik hati.

Presenter Billy Syahputra mengungkap momen pertama kali berkenalan dengan Mpok Alpa.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI