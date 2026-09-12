Begini Nasib BBM Subsidi Seusai Kenaikan Harga Minyak Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah memutuskan tetap menjaga harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak naik.

Bahlil menyebut tidak ada keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi sebagai langkah melindungi daya beli masyarakat menengah ke bawah.

“Harga minyak subsidi tidak ada kenaikan,” kata Bahlil di Jakarta, Jumat (11/9).

Menurut dia, mempertahankan harga BBM subsidi di tengah tingginya harga minyak bukan kebijakan yang ringan, sebab berpotensi menambah kebutuhan anggaran subsidi.

“Memang ini adalah sesuatu yang tidak ringan, ini sesuatu yang berat. Kenapa? Karena, pasti penambahan subsidinya nambah,” ujarnya.

Meski demikian, Bahlil mengatakan pemerintah menempatkan perlindungan daya beli masyarakat sebagai pertimbangan utama dalam menentukan kebijakan harga energi.

“Bapak Presiden berpandangan membela dan menjaga daya beli masyarakat untuk menengah ke bawah itu jauh lebih penting,” ungkap dia.

Bahlil mengatakan penambahan anggaran subsidi menjadi salah satu opsi langkah yang dapat dipertimbangkan pemerintah untuk mempertahankan keterjangkauan harga energi bagi masyarakat.