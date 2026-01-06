menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Begini Nasib Impor Minyak RI Seusai AS dan Venezuela Berkonflik

Begini Nasib Impor Minyak RI Seusai AS dan Venezuela Berkonflik

Begini Nasib Impor Minyak RI Seusai AS dan Venezuela Berkonflik
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi kilang minyak milik Pertamina. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko) Airlangga Hartarto mengatakan, hingga saat ini konflik antara Amerika Serikat dan Venezuela belum berdampak terhadap harga minyak impor Indonesia.

Hingga saat ini Airlangga menyebut, pemerintah Indonesia terus memantau perkembangan yang terjadi antara Amerika Serikat dan Venezuela.

Menurutnya, sebagai salah satu sumber minyak dunia, Venezuela sedikit banyak akan mempengaruhi pergerakan harga minyak global.

Baca Juga:

"Harga minyak kami monitor, kalau satu-dua hari ini pun tidak ada perubahan, tidak ada gejolak yang tinggi," ujar Airlangga, Senin (5/1).

Airlangga menyebut saat ini harga minyak dunia masih relatif rendah atau sekitar USD 63 per barel.

Dengan adanya eskalasi politik antara kedua negara, maka diprediksi harga minyak dunia akan melambung.

Baca Juga:

Namun demikian, Airlangga menegaskan bahwa pemerintah akan selalu memonitor dan berkoordinasi terhadap perubahan harga, serta mempersiapkan langkah antisipasi.

PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (PIEP) menegaskan bahwa aset minyak milik mereka di Venezuela tidak terdampak menyusul serangan Amerika Serikat ke negara tersebut.

Pemerintah menyebut hingga saat ini konflik antara Amerika Serikat dan Venezuela belum berdampak terhadap harga minyak impor Indonesia.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI