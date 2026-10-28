Begini Nasib Polisi di Siak yang Menggorok Ibu Kandung

jpnn.com - Polisi berinisial Brigadir WP yang diduga menggorok ibu kandungnya di Sungai Apit, Kabupaten Siak, Riau ditahan oleh Polda Riau.

Kapolda Riau Irjen Arman Achdiat mengatakan penyidik masih mendalami perkara yang menjerat polisi yang bertugas di Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) itu.

Selain menjalani proses penyidikan pidana, Brigadir WP itu juga menjalani observasi kejiwaan untuk mengetahui kondisi mentalnya sebagai bagian dari pemeriksaan lebih lanjut.

"Yang bersangkutan sudah kami tahan di Polda Riau. Penyidikan sedang berlangsung dan saat ini juga dalam proses observasi di Biddokkes," katanya.

Berdasarkan informasi awal, WP diketahui memiliki riwayat gangguan kejiwaan berupa skizofrenia dan menjalani pengobatan dengan mengonsumsi obat secara rutin.

Meski demikian, kondisi kejiwaan yang bersangkutan masih memerlukan pemeriksaan dan evaluasi lebih lanjut oleh tenaga medis untuk memastikan kondisi terkini serta menentukan penanganan yang tepat.

Kapolda menjelaskan informasi mengenai kondisi kejiwaan tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu didalami dalam penanganan perkara itu.

Namun, hal itu tidak serta merta menjadi dasar untuk menyimpulkan penyebab maupun motif dugaan tindak pidana yang terjadi.