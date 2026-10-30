Begini Nazar Ananta Rispo untuk Film GJLS: Berapi-api
jpnn.com - Komika Ananta Rispo mengungkapkan nazarnya untuk film GJLS: Berapi-api.
Rencananya, dia bakal membuat video ucapan ulang tahun atau promosi produk UMKM bagi mereka yang telah menonton GJLS: Berapi-api.
"Saya ada nazar mulai tanggal 5 saya akan ngucapin video apa pun yang orang minta kalau dia nonton film GJLS," ujar Ananta Rispo di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (29/10).
Nantinya akan ada 20 orang beruntung yang terpilih setiap harinya untuk mendapatkan kesempatan tersebut.
Syaratnya pun cukup sederhana, bagi mereka yang telah menonton cukup mengirimkan bukti berupa foto tiket film itu ke media sosial.
"Ya, kalau mau minta video ulang tahun, wisuda, nikah, atau UMKM dagangannya, mulai tanggal 5 sampai film selesai tayang, saya akan (pilih) 20 orang per hari," ucap Ananta Rispo.
Semula, kakak komika Fico Fachriza itu mengaku enggan membuat nazar lagi.
Pasalnya pada film GJLS: Ibuku Ibu-Ibu, Ananta Rispo juga sempat membuat nazar.
Komika Ananta Rispo mengungkapkan nazarnya untuk film GJLS: Berapi-api yang bakal tayang 5 November nanti.
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