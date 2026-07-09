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Begini Penampakan Kafe de'Clan Signature Setelah Digeledah Penyidik Kortas Tipidkor

Begini Penampakan Kafe de'Clan Signature Setelah Digeledah Penyidik Kortas Tipidkor
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Kondisi Kafe De’Clan Signature di Jalan Cipete Raya, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (9/7). Aristo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Kafe De’Clan Signature di Jalan Cipete Raya, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (9/7) ini terpantau tak beroperasi setelah digeledah penyidik Kortas Tipidkor Polri bersama Polda Metro Jaya.

Sebuah gantungan bertuliskan tutup ditempel di sebuah pintu kaca yang terlihat dari luar pagar kafe sekitar pukul 13.16 WIB.

Tidak ada aktivitas apa pun di dalam kafe yang disita uang Rp60 miliar saat penyidik Kortas Tipidkor Polri dan Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan.

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Namun, terlihat belasan motor terparkir di area halaman kafe. Sebuah helm Grab tampak diletakkan di sebuah kendaraan roda dua.

Selain motor, tampak sejumlah orang mengenakan seragam safari berjaga di bagian teras kafe.

Terpantau pula seseorang mengenakan kaus loreng khas TNI dengan membawa ransel berada di area depan kafe.

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Sebuah truk sempat terparkir di area depan kafe, lalu membawa beberapa minuman ke arah dalam bangunan bercat putih itu.

Tak lama setelah itu, sebuah truk gas berwarna merah juga terparkir di area depan kafe untuk mengantar barang.

Kafe De’Clan Signature tak beroperasi pada Kamis (9/7) ini setelah penggeledahan penyidik Kortas Tipidkor Polri bersama Polda Metro Jaya.

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