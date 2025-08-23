Begini Penampakan Markas Judi Online Jaringan Kamboja di Karawang

jpnn.com - Markas sindikat judi online jaringan Kamboja dan Kanada di Perumnas Bumi Telukjambe, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang yang digerebek personel Direktorat Reserse Siber Polda Jabar.

Ketua RT setempat, Mucharom menyebut lokasi itu baru ditempati sekitar enam bulan belakangan.

"Penggerebekan markas sindikat judi online itu terjadi pada Selasa (12/8), dan pihak kepolisian sudah berkoordinasi dengan saya selaku Ketua RT," kata Mucharom, ketua RT di Perumnas Bumi Telukjambe, di Karawang , Jumat (22/8/2025).

Dalam penggerebekan itu polisi menggiring sejumlah orang dari dalam rumah tersebut yang terdiri atas laki-laki dan perempuan.

Menurut Mucharom, rumah yang dikontrak dan dijadikan sebagai markas sindikat judi online itu baru ditempati sekitar enam bulan.

Dia juga menyebut penghuninya tidak melapor dan tidak menggubris saat diingatkan tetangga dan pengurus RT setempat.

Mucharom mengatakan penghuni rumah itu cukup banyak, dan hampir setiap hari berbeda-beda orang.

Ketika penangkapan, dia mengaku melihat sembilan orang yang digiring polisi, terdiri atas enam laki-laki dan tiga perempuan.